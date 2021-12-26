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القيادة تهنئ «كيريل بيتكوف» بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في بلغاريا

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الدمام - شريف احمد - بعث خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كيريل بيتكوف، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية بلغاريا الصديق".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد كيريل بيتكوف، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا.

وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية بلغاريا الصديق".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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