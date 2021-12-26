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«شؤون الحرمين» تدشن مبادرة الخط الساخن.. تعرّف على أهدافها

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الرياض - محمد عبدالله - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة (الخط الساخن ) لوكالة شؤون المسجد الحرام، وذلك لتحديث البنية التحتية للاتصالات داخل أروقة البيت العتيق والذي ينعكس على رفع مستوى وجودة تقديم أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة، وذلك بحضور وكيل مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، وعدد من القيادات في الرئاسة.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الاتصال الفعال بين وكلاء الرئيس العام والإدارات العاملة في المسجد الحرام، والمساهمة في أن تكون القيادات العليا على اطلاع دائم بالحدث بمشاركة الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والذي تهدف لرفع مستوى جودة الاتصالات إلى 100%.

وعبر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن سعادته بهذه المبادرة والتي تسعى من خلالها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لرفع مستوى جودة الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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