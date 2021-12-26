4 مناطق سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - سجلت أربع مناطق أدنى درجة حرارة اليوم الأحد في المملكة، تجاوزت الصفر مئوية في محافظة طريف شمال المملكة.

وجاءت أدنى درجة حرارة اليوم على مستوى السعودية كالتالي:

- القريات تحت الصفر فجر اليوم

- طريف (-1) مئوية تحت الصفر

- تبوك 3 مئوية

- حائل 5 مئوية

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.