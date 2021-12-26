الصحة: «سببان» لأهمية جرعة لقاح كورونا التنشيطية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أهمية الجرعة التنشيطية (من لقاح كورونا) في الحفاظ على مستوى المناعة.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، إن أهمية الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تعود إلى انخفاض مناعة الجسم بعد تجاوز 3 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، فضلا عن انخفاض الحماية من متحوري دلتا، وأوميكرون وخطر الإصابة به.

وتابعت، أن الجرعة التنشيطية هامة؛ بسبب ارتفاع فرص الإصابة بفيروس كورونا خصوصا لكبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة ومرضى زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى ارتفاع فرص انتشار المتحورات دلتا و أوميكرون والذي يعد أشد المحورات خطورة حتى الآن.

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