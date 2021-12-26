إيهما أشد؟.. الزعاق يقارن بين الأمطار الشتوية والصيفية

الرياض - محمد عبدالله - قارن خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق بين الأمطار الصيفية والشتوية من حيث انتشارها وطبيعتها.

وتابع الزعاق خلال فقرته المذاعة بقناة العربية، إنَّ السحب تنقسم إلى سحب ماطرة، وعابرة، ومتذبذبة.

وأكمل، أن السحب الماطرة تنقسم إلى شتوية والتي تتشكل بدخول موسم سهيل في شهر سبتمبر وتمتد طوال مواسم «الوسم والمربعانية والشبط والعقارب»، فيما تدخل السحب الصيفية مع دخول موسم الحميمين في منتصف مارس وتمتد إلى دخول تويبع في شهر يونيو وبذلك ينتهي موسم الأمطار.

وتابع الزعاق، إن الأمطار الشتوية تتسم بأنها عامة وسحبها منفرشة وحباتها صغيرة، أما الأمطار الصيفية فهي أمطار خاصة تكون في بقعة من دون غيرها وفيها قصف رعد ووميض برق وسحبها ركامية وحباتها كبيرة تكون مشوبة أحيانا بحبات برد.

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