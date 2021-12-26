سجن وغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة الاستيلاء على مال الغير

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت النيابة العامة العقوبات الموجب تنفيذها بحق من استولى على مال الغير بطرق الاحتيال المختلفة، والتي تصل إلى العقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأوضحت هيئة النيابة العامة، اليوم الأحد على حسابها بمنصة «تويتر»، أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق، عبر وسيلة من وسائل الاحتيال سواء الكذب أو الخداع أو الإيهام، يُعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال.

وذكرت، أنه بموجب قرار النائب العام رقم 1، بتاريخ 1/1/1442هـ، فإن الاستيلاء على مال الغير يعد من الجرائم الكبرى، ويعاقب بموجب القوانين النافذة لمكافحة الاحتيال المالي.

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