أمين العاصمة المقدسة يُدشِّن الأدلة الإجرائية والتنفيذية بالمشروعات الحكومية

الرياض - محمد عبدالله - دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الأدلة الإجرائية والتنفيذية للمشاريع بحضور أعضاء من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية المهندس متعب العنزي رئيس فريق إدارة المشاريع المقيم في أمانة العاصمة المقدسة والمهندس محمد الشهري مدير إدارة ضبط المشاريع والمهندس خالد المالكي مدير فرق إدارة المشاريع للقطاع البلدي والتعليمي، والمعد من قبل مكتب إدارة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وأوضح المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع، أحمد بن جزاء المحمادي أن الدليل يسهم في تسهيل الإجراءات المتخذة من دراسة المشروع ومراحلها مرورًا بعمليات الطرح و الترسية إلى الانتهاء من المشروع كما يمكن الاستفادة من الأدلة بجهاز الأمانة والأجهزة الحكومية الأخرى.

وتابع: تتكون الأدلة في الأمانة من ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي دليل إعداد وتخطيط المحفظة الخمسية للأمانة وتتكون من 15 إجراء و14 نموذجا، والمرحلة الثانية دليل الإجراءات للتصاميم والعطاء وتتكون من 25 دليلًا و23 نموذجًا، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي دليل المهندس لإدارة المشاريع وتتكون من 46 دليلًا و 74 نموذجًا، وبها تتحقق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، ومتابعة تنفيذها وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.