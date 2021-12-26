اخبار السعوديه

ضبط 73 كيلو جراما من نبات القات المخدر

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القبض على باكستاني بحوزته 141 كيلو جراما من القات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من...

5c454779ff.jpgجازان دوت الخليج
01121ab276.jpg22 جمادى الأولى 1443 هـ
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ضبط باكستاني مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقله (29) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمحافظة...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ
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غدا.. انطلاق فعالية سيرك دوجلاس في بوليفارد رياض سيتي

تشهد أرينا بوليفارد، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، انطلاق فعالية «سيرك دوجلاس» غدًا، وتستمر حتى 18 يناير...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ
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إنقاذ أشخاص بمركبة عالقة في محافظة رماح

باشر الدفاع المدني ⁧في محافظة رماح⁩ بلاغ حادث احتجاز أشخاص داخل مركبة، أثناء جريان أحد الشعاب غرب الرمحية، وهم بصحة جيدة -ولله...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ

العدل تفوز بجائزة الحوار الوطني عن مبادرة شمل

فازت وزارة العدل ممثلة في مبادرة "شمل" التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بجائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار متوقعة على 10 مناطق بدءا من الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر عن أجواء شتوية ماطرة بدءا من الثلاثاء المقبل على 10 مناطق في المملكة وهي:مكة...

icon-byline.pngجدة دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ

التعليم تعلن عن أكبر ترقية في تاريخها

أنهت وزارة التعليم ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ

ترقية 7 تخصصات بالمعاهد الصناعية في 9 مناطق لمستوى دبلوم كلية تقنية

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أنه جرى ترقية 7 تخصصات تقنية ومهنية بالمعاهد الصناعية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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