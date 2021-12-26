ضبط 73 كيلو جراما من نبات القات المخدر

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القبض على باكستاني بحوزته 141 كيلو جراما من القات
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من...
ضبط باكستاني مخالفا لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقله (29) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمحافظة...
غدا.. انطلاق فعالية سيرك دوجلاس في بوليفارد رياض سيتي
تشهد أرينا بوليفارد، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، انطلاق فعالية «سيرك دوجلاس» غدًا، وتستمر حتى 18 يناير...
إنقاذ أشخاص بمركبة عالقة في محافظة رماح
باشر الدفاع المدني في محافظة رماح بلاغ حادث احتجاز أشخاص داخل مركبة، أثناء جريان أحد الشعاب غرب الرمحية، وهم بصحة جيدة -ولله...
العدل تفوز بجائزة الحوار الوطني عن مبادرة شمل
فازت وزارة العدل ممثلة في مبادرة "شمل" التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بجائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى...
أمطار متوقعة على 10 مناطق بدءا من الثلاثاء
أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر عن أجواء شتوية ماطرة بدءا من الثلاثاء المقبل على 10 مناطق في المملكة وهي:مكة...
التعليم تعلن عن أكبر ترقية في تاريخها
أنهت وزارة التعليم ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم...
ترقية 7 تخصصات بالمعاهد الصناعية في 9 مناطق لمستوى دبلوم كلية تقنية
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أنه جرى ترقية 7 تخصصات تقنية ومهنية بالمعاهد الصناعية...
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