ضبط 73 كيلو جراما من نبات القات المخدر

القبض على باكستاني بحوزته 141 كيلو جراما من القات صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

ضبط باكستاني مخالفا لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقله (29) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمحافظة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

غدا.. انطلاق فعالية سيرك دوجلاس في بوليفارد رياض سيتي تشهد أرينا بوليفارد، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، انطلاق فعالية «سيرك دوجلاس» غدًا، وتستمر حتى 18 يناير... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

إنقاذ أشخاص بمركبة عالقة في محافظة رماح باشر الدفاع المدني ⁧في محافظة رماح⁩ بلاغ حادث احتجاز أشخاص داخل مركبة، أثناء جريان أحد الشعاب غرب الرمحية، وهم بصحة جيدة -ولله... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

العدل تفوز بجائزة الحوار الوطني عن مبادرة شمل فازت وزارة العدل ممثلة في مبادرة "شمل" التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بجائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار متوقعة على 10 مناطق بدءا من الثلاثاء أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر عن أجواء شتوية ماطرة بدءا من الثلاثاء المقبل على 10 مناطق في المملكة وهي:مكة... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

التعليم تعلن عن أكبر ترقية في تاريخها أنهت وزارة التعليم ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

ترقية 7 تخصصات بالمعاهد الصناعية في 9 مناطق لمستوى دبلوم كلية تقنية أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أنه جرى ترقية 7 تخصصات تقنية ومهنية بالمعاهد الصناعية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

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