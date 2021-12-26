وسيقدم الفريق المكون من عدة متزلجين أوروبيين وعالميين، إضافة إلى أولمبيين سابقين، عروضهم الوحيدة لعام 2021 في المملكة، في عرض يعد من أفضل عروض السيرك في العالم على أرضية جليدية مبنية خصيصًا لذلك، تزن أكثر من 45000 كجم.
ويتميز موقع العروض بتهيئته الكاملة من خلال دعمه بنحو 35 كلم من الأنابيب تحت الجليد، لإبقاء الأرضية مجمدة عند درجة حرارة (-15) درجة مئوية، مما يزيد الموقع إثارة للجماهير التي تنتظر موعدها مع السيرك.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. انطلاق فعالية سيرك دوجلاس في بوليفارد رياض سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.