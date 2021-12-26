إنقاذ أشخاص بمركبة عالقة في محافظة رماح

%65 توطين بيع القرطاسية والمكتبية بنجران قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بزيارات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في منافذ بيع القرطاسية والمكتبية. وأوضح أمين عام... نجران: ظافر آل عقيل نجران: ظافر آل عقيل 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

العدل تفوز بجائزة الحوار الوطني عن مبادرة شمل فازت وزارة العدل ممثلة في مبادرة "شمل" التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بجائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

التعليم تعلن عن أكبر ترقية في تاريخها أنهت وزارة التعليم ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

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