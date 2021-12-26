إنقاذ أشخاص بمركبة عالقة في محافظة رماح

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%65 توطين بيع القرطاسية والمكتبية بنجران
قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بزيارات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في منافذ بيع القرطاسية والمكتبية. وأوضح أمين عام...
العدل تفوز بجائزة الحوار الوطني عن مبادرة شمل
فازت وزارة العدل ممثلة في مبادرة "شمل" التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بجائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى...
التعليم تعلن عن أكبر ترقية في تاريخها
أنهت وزارة التعليم ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم...
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