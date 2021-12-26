أمير المدينة يهنئ شيخ خطاطي المصحف بمنحه الجنسية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أن خادم القرآن أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام. جاء ذلك خلال زيارته لشيخ الخطاطين بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف عثمان طه في منزله وتهنئته بصدور القرار السامي بمنحه الجنسية السعودية لما قدمه ويقدمه في خدمة القرآن الكريم طوال ثمانية وثلاثين عاما. وأشاد بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بالمجمع منذ الثمانينات الميلادية، حيث خط بيده 12 نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة. من جهته، أكد طه الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة على اعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس العناية التي توليها المملكة قيادة وشعبا بالقرآن الكريم وأهله، مؤكدا أن زيارة أمير المدينة المنورة له، جاءت تجسيدا للفرحة الغامرة التي عبر عنها أهالي المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.

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