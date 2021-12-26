شكرا لقرائتكم خبر تحسين جودة الخدمات والسلع في جدة برمز الاستجابة السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين جودة الخدمات والسلع، باشرت أمانة محافظة جدة جولاتها التوعوية على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع «QR code»، «رأيك يفرق» على واجهات المنشآت، والذي سوف يبدأ العمل به فعليا في1 يناير 2022، وذلك لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريعة «QR code» يهدف إلى تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاث شرائح، هم المراقبون والمنشآت التجارية، وكذلك المستفيدون من خدمات هذه المنشآت، مبينة أن الخدمة الإلزامية تأتي ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي.

وأشارت الأمانة إلى أن الخدمة من شأنها أن تختصر وقت الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

الهدف من رمز الاستجابة السريع:

