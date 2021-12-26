تحسين جودة الخدمات والسلع في جدة برمز الاستجابة السريع

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وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريعة «QR code» يهدف إلى تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاث شرائح، هم المراقبون والمنشآت التجارية، وكذلك المستفيدون من خدمات هذه المنشآت، مبينة أن الخدمة الإلزامية تأتي ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي.
وأشارت الأمانة إلى أن الخدمة من شأنها أن تختصر وقت الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.
الهدف من رمز الاستجابة السريع:
- يختصر وقت الاطلاع على بيانات المنشأة
- التحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها
- يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي
- يسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها، وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء
- يقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وإيضاح طرق التواصل
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