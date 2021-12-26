افتتاح ممشى زينب الهلالية بشوقية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس مشروع ممشى زينب الهلالية الواقع بالجزء الجنوبي من حي الشوقية بمكة المكرمة، الذي يبلغ طوله أكثر من 2 كلم بداية من تقاطع أم الكتاد غربا وينتهي عند شارع زيد بن الحارث.

وأوضح القويحص أن المشروع يهدف إلى تحويل محور الطريق لصديق بالبيئة وتوفير منطقة ترفيهية لسكان ومرتادي المنطقة، إضافة إلى تفعيل التقنية في نشر الوعي الثقافي للمجتمع المحلي وزائري العاصمة المقدسة.

وبين أن المشروع يتضمن حارتين للحركة الآلية في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 35 مترا، موضحا أن النشاطات الترفيهية في المشروع تواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي والترفيهي، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجودة الحياة، حيث يحتوي المشروع على مجسمات تاريخية عن مكة المكرمة، و12 لوحة تعريفية عن سيرة أمهات المؤمنين، ومناطق ترفيهية للعوائل والأطفال وعدد من الملاعب الرياضية، ومصلى، ودورات مياه، إضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة 9000 م2، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال.

تصميم المشروع:



عبارة عن محور اجتماعي ترفيهي ثقافي صديق للبيئة

يهدف لتنمية المجمعات العمرانية القائمة ورفع كفاءتها الوظيفية والاجتماعية

يشتمل المشروع على:

23 جلسة عائلية

19 مجسما لمكة قديما

229 عمود إنارة

150 موقفا للزوار موزعة حول المشروع