الهيئة العامة للمعارض تستعد للكرنفال السعودي الدولي للسيارات بالرياض

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وسيمتد «أوتوفيل» على مساحة 1,7 مليون متر مربع وستشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية مرموقة عالميا في صناعة المحركات، كما سيتيح للجمهور من عشاق وهواة السيارات فرصة المشاركة والتفاعل عبر العديد من العروض، وتجارب القيادة، واختبارات السرعة المميزة، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، إضافة إلى استكشاف أحدث مستجدات التنقل، كما سيشهد الكرنفال الدولي عددا من الحفلات الغنائية لكوكبة من الفنانين العرب والعالميين.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، أن (أوتوفيل) سيكون مختلفا عن أي حدث يتعلق بالمحركات على مستوى المنطقة العربية، حيث سيكون الجمهور هو أساس الحدث، والتفاعل معهم هو الغاية.
وأشار إلى أن الكرنفال سيشكل وجهة مهمة لاجتماع خبراء وهواة السيارات، وتشارك اهتماماتهم وأفكارهم، وسيتيح الكرنفال لتجار السيارات منصة فريدة لعرض منتجاتهم، وخدماتهم، واستعراض منجزاتهم وخططهم المستقبلية بشكل مباشر مع الجمهور.
كما سيشهد (أوتوفيل) مجموعة من الفعاليات الترفيهية الفريدة والمتنوعة التي سيؤديها عدد من مشاهير الراليات وعروض المحركات، بمن فيهم محطم رقم جينيس العالمي مرتين في سباقات الدريفت؛ السائق السعودي عبدالهادي القحطاني، إلى جانب مشاهير سباقات المحركات العالميين: كن بلوك، وفوغن غتن جونيور، وريمي بزوارد، وغيرهم الكثير.
وباشرت إدارة (أوتوفيل) رسميا بيع التذاكر الخاصة بفعاليات الكرنفال الدولي عبر موقع الكرنفال على الإنترنت www.autoville.me .
الكرنفال السعودي (أوتوفيل):
- سيمتد على مساحة 1,7 مليون م2
- ستشارك فيه 100 علامة تجارية مرموقة عالميا في صناعة المحركات
- سيتيح للجمهور من عشاق وهواة السيارات فرصة المشاركة
- التفاعل عبر العديد من العروض، وتجارب القيادة
- اختبارات السرعة المميزة
- استكشاف أحدث مستجدات التنقل
- سيشهد عددا من الحفلات الغنائية لكوكبة من الفنانين العرب والعالميين
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