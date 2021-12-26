ضبط موقع عشوائي يعد مشروبات ساخنة بطرق مخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا موقعا عشوائيا مخالفا للاشتراطات الصحية في أحد الأحياء الداخلية، حيث يعد المشروبات الساخنة بشكل يخالف أدنى الاشتراطات الصحية. وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري أن فرق الرقابة الصحية ممثلة بإدارة الخدمات، صادرت وأتلفت الأجهزة والمواد المستخدمة في إعداد المشروبات الساخنة لعدم صلاحيتها.



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