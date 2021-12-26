أجواء حائل الشتوية تفتح شهية عشاق الراليات والسياحة التاريخية

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وبجانب الفعاليات وعشاق الراليات، تستقطب حائل أيضا عشاق الطبيعة والتراث؛ كونها تحتل مكانة مميزة على المستوى الوطني والدولي، من حيث المواقع الأثرية والتاريخية، ومن بينها (مدينة جبة) التراثية، التي تعد أحد أهم المواقع التراثية والوجهات السياحية الصحراوية الجميلة التي يرتادها كثير من السياح من داخل المملكة وخارجها على مدار العام، خاصة بعد أن تمت إعادة تهيئتها وتطويرها وتسجيلها في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو في عام 2015.
وشهدت في الآونة الأخيرة فعاليات جذبت لها عددا من الزوار والسائحين هذا الشتاء، خاصة بعد أن أولتها «روح السعودية» اهتماما كبيرا، من خلال الترويج لأنشطتها والتجارب السياحية، وإدراجها ضمن تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته في سبتمبر الماضي، ويعرض جميع الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة حتى مارس 2022، مما أتاح للسياح والزوار من الداخل والخارج اختيار ما يناسبهم من الفعاليات.
وبعد أن أنهت حائل النسخة 17 من رالي حائل الدولي، بدأت الاستعداد للمشاركة في النسخة السعودية الثالثة على التوالي من رالي داكار 2022.
رالي داكار 2022 يضم:
- 430 مركبة في مختلف فئات السباق
- 148 مركبة أخرى في فئة (داكار كلاسيك)
- البداية من ربوع صحراء حائل
- يخوض خلالها السائقون والسيارات تحديا لقدرتهم على التحمل لمسافة 8375 كلم منها
- 4258 كلم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت
- رحلة ستقلهم إلى العاصمة الرياض قبل العودة إلى شواطئ البحر الأحمر بجدة في 14 يناير المقبل.
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