الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعا حول المملكة

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وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة أمس بتقديم الخدمة للرجال في إدارة التعليم بمنطقة الباحة لمدة يومين، وللنساء في مكتب الشؤون التعليمية النسوي بمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة.
وفي منطقة الرياض تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم في الهيئة العامة للغذاء والدواء، والأربعاء في الهيئة العامة للطيران المدني.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية خدماتها للنساء الأربعاء في معرض أصالة الشرق 2022 لمدة أربعة أيام، والخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز الدغيمية.
وتوفر الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني.
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