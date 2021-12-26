إيقاف مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود بمركبته

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة أبوعريش من القبض على مواطن، لنقله بمركبته مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.
وأكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
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