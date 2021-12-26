شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: كورونا يصيب الأطفال وينتشر بينهم وتطعيمهم باللقاح ضرورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أنها شرعت في إعطاء الأطفال ممن هم فوق الـ5 سنوات وأكثر لقاح كورونا، خاصة من لهم الأولوية بحسب أوضاعهم الصحية، لافتة إلى أهمية التوسع في التطعيم باللقاح.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العالم يشهد أعلى نسبة تسجيل للحالات اليومية منذ بدء الجائحة، حيث شهدت في بعض الأيام تسجيل أكثر من مليون حالة في اليوم الواحد، لافتا إلى أن المملكة تشهد ارتفاعا ملحوظا في تسجيل الحالات خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي مرتبطا بموجة ظهور متحور «أوميكرون»، مشيرا إلى أن المملكة تواصل إعطاء اللقاحات، والتوسع فيها، مطمئنا أولياء أمور الأطفال بأن الدراسات والفحوصات السريرية أكدت أمان هذه اللقاحات للأطفال.

ونبه إلى أن المغالطات التي يتناقلها بعض الناس من أن كورونا لا يصيب الأطفال، غير صحيحة؛ فهي بالفعل تصيب الأطفال وتنتشر بينهم.

وأضاف العبدالعالي أنه سجلت 389 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 552,795 حالة، وعدد الحالات النشطة 3056 حالة نشطة، فيما بلغت الحالات الحرجة 33 حالة حرجة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، «إن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 540,868 حالة، بإضافة 124 حالة تعاف جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 8871 حالة، بإضافة حالة وفاة جديدة».

من جانبه بين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أنه بدأت مرحلة مهمة لامتثال أكبر في المنشآت التجارية لحماية المجتمع، فقد كان في السابق يتطلب دخول المستهلك للمنشأة التجارية إطلاع الموظف على الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، وأصبح الآن الدخول للمجمعات والمنشآت التجارية الكبرى بآلية جديدة بمسح كل مستهلك «الباركود» عند الدخول.

أبرز ما قيل في المؤتمر:

متحدث الصحة:







الجرعة التنشيطية إلزامية لرفع المناعة للوقاية من العدوى ومواجهة المتحورات



المملكة صنفت ضمن الدول الأكثر أمانا في السفر إليها



عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 49 مليون جرعة



23 مليون شخص استكملوا التحصينl لقاح كورونا أعطي للأطفال لأنه فعال وآمن



أعطي اللقاح لأكثر من 5 ملايين طفل حول العالم ولم تظهر عليهم أعراض جانبية



احتمالية إصابة الأطفال تماثل احتمالية إصابة البالغين



متحدث التجارة: