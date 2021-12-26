1880 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15 / 5 / 1443هـ حتى 21 / 5 / 1443هـ. وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ609 مخالفات، ومنطقة الرياض بـ568، ومنطقة مكة المكرمة 392، في حين خلت منطقة الحدود الشمالية ومنطقة نجران من المخالفات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المدينة المنورة: 609 مخالفات الرياض: 568 مكة المكرمة: 392 حائل: 118 الباحة: 66 تبوك: 46 الشرقية: 44 الجوف: 21 عسير: 10 القصيم: 5 جازان: 1

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