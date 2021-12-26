إطلاق البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة الصحة العامة «وقاية» بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام «رأي»، البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية BRFSS، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المملكة وفقا لأفضل المعايير العالمية والممارسات الدولية. ويهدف البرنامج إلى تقييم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والأمراض المزمنة، فيما ستستخدم نتائجها لوضع البرامج والسياسات التي تسهم في السيطرة وخفض معدلات الأمراض وبناء أنشطة تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة وفقا لأفضل الممارسات العلمية المبنية على البراهين. وأوضحت «وقاية» أن البرنامج يستهدف فئة البالغين من المواطنين، فيما ستكون آلية جمع البيانات من خلال استبانة هاتفية تستغرق نحو 15- 20 دقيقة لاستكمالها، حيث يشمل البرنامج المواضيع التالية: الحالة الصحية، وأسلوب الحياة المرتبطة بالصحة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وممارسة الرياضة، وكفاية النوم، والحالات الصحية المزمنة، وصحة الفم، وتعاطي التبغ، والسجائر الالكترونية، والتحصين، والسقوط، وفحص سرطان الثدي وعنق الرحم، وفحص سرطان البروستاتا، وفحص سرطان القولون والمستقيم وغيرها. يشمل البرنامج: الحالة الصحية أسلوب الحياة المرتبطة بالصحة الوصول إلى الرعاية الصحية ممارسة الرياضة كفاية النوم الحالات الصحية المزمنة صحة الفم تعاطي التبغ السجائر الالكترونية فحص سرطان الثدي وعنق الرحم فحص سرطان البروستاتا فحص سرطان القولون والمستقيم

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