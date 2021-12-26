شكرا لقرائتكم خبر إغلاق قسم العمليات بعيون جدة بعد حدوث مضاعفات لمرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تسبب إجراء عمليات بمستشفى العيون بمحافظة جدة، في التقاط عدوى لمرضى تدهورت الحالة الصحية لأعينهم، الأمر الذي استدعى تحويلهم إلى مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض، أكدت الشؤون الصحية بجدة إغلاق قسم العمليات الرئيسة بالمستشفى حرصا على سلامة المرضى.

وأشار أحد أبناء المحولين إلى مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض أن والده أجريت له عملية في المستشفى وبعد ذلك بدأت العين تحمر بدرجة شديدة مع آلام مستمرة، لم يسبق أن ظهرت عليه قبل ذلك، وعلى الفور جرى التوجه به إلى المستشفى لعمل الفحوصات َبقسم الطوارئ، وصرفت له قطرات ومراهم وعاد للمنزل، ولكن الآلام والاحمرار لا يزال في العين دون أي تحسن. وأضاف «فقمنا بإعادته إلى المستشفى في اليوم التالي، حيث أبلغه الطبيب المختص بأن لديه بكتريا في العين، الأمر الذي يحتاج إلى تحويل بشكل فوري إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وبصفة عاجلة».

ولفت إلى أن الطبيب أشار إلى أن والده التقط عدوى أثناء خضوعه للعملية.

وأكد مريض آخر كان مع والده في مستشفى العيون بجدة أنه جرى تحويله هو الآخر إلى الرياض، لوجود نفس المضاعفات التي لدى والده.

من جهته أوضح المتحدث باسم صحة جدة عبدالرحمن الصحفي لـ»مكة» أن احمرار العين أو الألم أو التدهور في مستوى رؤية العين بشكل مفاجئ ما بعد العملية تعتبر من الأعراض المحتملة، وتتخذ وزارة الصحة بروتوكولات واشتراطات صحية لحماية المرضى من الإصابة بأي عدوى، كما جرى اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحماية المرضى من العدوى فور حدوث أعراض ظهرت على المرضى وجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية الطبية الطارئة واللازمة للتعامل مع تلك الحالات.

وبين أن معدل نسب الإصابة بهذه الالتهابات ما بعد العمليات واردة وهي وفق المعدلات الطبيعية، مؤكدا أنه حرصا من إدارة المستشفى على سلامة المرضى جرى إغلاق القسم وتحويل العمليات إلى أقسام أخرى دون تأخير بالخدمة الصحية المقدمة وفق الضوابط والمعايير والاشتراطات الوقائية التي تضمن سلامة الجميع.