مبادرة للعمل التطوعي بالمتحف الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحف الوطني عن إطلاق مشروع «مبادرة برنامج العمل التطوعي» للفئة العمرية من 17 سنة فما فوق، الذي يستمر لمدة عام كامل، ويتيح فرصا تطوعية لأفراد المجتمع للمشاركة في عدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المتحف. وتشتمل المبادرة على خمس فرص تطوعية في المتحف الوطني، تتمثل في: تنسيق برامج، وإعداد برامج، وتيسير برامج، وإرشاد متحفي، وإدارة حشود، حيث سيوفر المتحف من خلال مبادرة العمل التطوعي برنامجا للتدريب يعمل على تأهيل المتطوعين، لممارسة هذه التخصصات وفق المعايير العالمية للمتحف، ويشترط للانضمام التقديم على الفرص التطوعية المتاحة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، إضافة إلى حضور المقابلة الشخصية، واللقاء التعريفي، وورش العمل التدريبية.



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