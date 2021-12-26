تعليم القصيم تؤهل طلاب الثانوية للجامعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مؤسسة تكافل الخيرية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، مشروع «تأهيل طلاب المرحلة الثانوية للجامعة وسوق العمل»، للتعرف على مساراتهم التعليمية والمهنية بعد تخرجهم، الذي يستهدف تفعيل برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد مبادرات رؤية المملكة 2030. ويسعى المشروع إلى تحسين التحصيل الدراسي للطالب، ومساعدة الطلاب على تحديد مسارهم التعليمي والمهني بعد تخرجهم، وإبراز أهمية التعليم المهني والتأهيل لاختبارات المركز الوطني للقياس. يذكر أن المشروع يساعد الطلاب في اختيار مسارهم، ويكشف عن قدراتهم وميولهم الجامعية من خلال المقاييس العالمية المستخدمة عبر مستشار مختص، ويوفر زيارات ميدانية للجامعات والكليات المهنية للتعرف على احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاع العام والخاص، بما يمكن الطلاب من التعرف على قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وتحضيرهم لسوق العمل المستقبلي.

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