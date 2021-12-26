3347 جولة رقابية على مستشفيات الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، نفذت صحة الرياض 3347 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 2021/12/22. شملت الجولات 88 زيارة للمستشفيات، و352 زيارة للمراكز الحكومية، و1415 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1492 زيارة للصيدليات. يذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع على الرقم 937.

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