أفضل 8 وظائف للمسلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشخاص منفتحون ومستشعرون ومدركون، وبصفتهم أشخاص عاطفيون وعمليون، فهم يعملون بشكل جيد في البيئات الجذابة والإبداعية.

لمؤسسة Myers & Briggs، فهم أشخاص ودودون ومرنون يستمتعون بتعلم مهارات جديدة مع الآخرين، ومن مشاهير هذه الشخصية مارلين مونرو، وإلفيس بريسلي، ومايلي سايروس، وجيمي فوكس، وآدم ليفين...

جمعت مكة أفضل 8 وظائف لأنواع هذه الشخصية

(1) معلم

يتمتع المعلمون بالقدرة على إنشاء فصول دراسية عامرة تظهر تعاطفهم مع طلابهم وشغفهم بالتعليم، فهم مدرسون فعالون يمكنهم تنشيط الطلاب. في هذا الدور القيادي، تكون هذه الشخصية قادرة على أخذ زمام المبادرة وتحقيق نتائج ملموسة.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي النمو في وظائف التعليم بنسبة 4٪ عن المدرسة الابتدائية، المتوسطة، والثانوية بين 2019 و2029، والتي هي على قدم المساواة مع متوسط النمو المتوقع لجميع المهن في الرياضيات الأمريكية والعلوم واللغة الإنجليزية، يمكن لمعلمي اللغة الثانية وذوي الاحتياجات الخاصة توقع ارتفاع الطلب بشكل خاص.

(2) عامل اجتماعي

من أفضل الأخصائيين الاجتماعيين، هم أشخاص ودودون ومهتمون يخدمون مجتمعاتهم. بالنسبة للمسلي، يمكن أن تكون الخدمة كعامل اجتماعي واحدة من أكثر المهن إرضاء ، حيث يتيح لهم الدور الاستفادة من تعاطفهم في بيئة منتجة.

المستقبل الوظيفي

يعد العمل الاجتماعي أحد أسرع المهن نموا مع نمو متوقع بنسبة 13٪ بين عامي 2019 و2029، وفقا لـمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فهناك طلب كبير على الأخصائيين الاجتماعيين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، والتوقعات بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين السريريين واعدة للغاية.

(3) مدير العلاقات العامة

يمكن أن توظف مهاراتهم الشخصية القوية والإبداع لبناء ملامح العملاء. سواء كنت تعمل كجزء من فريق أو مع أفراد، فإن طبيعتهم المنفتحة هي ميزة في أخذ زمام المبادرة لتحقيق نتائج مرغوبة.

المستقبل الوظيفي

التواصل مع المجتمع والعلاقات مع العملاء مهمان للغاية لنجاح العديد من الشركات. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو مناصب مديري العلاقات العامة بنسبة 9٪ بين عامي 2019 و2029، وهي أسرع بمرتين من متوسط معدل النمو المتوقع لجميع الوظائف، وذلك بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

(4) صحة الأسنان

باعتبارهم أشخاص مهتمون بالتفاصيل، تتيح لهم هذه الوظيفة التركيز على مهامهم، وإيجاد حلول ملموسة للتغلب على المشاكل. تعرف شخصيات هذا النوع بمهاراتهم الاجتماعية وتعاطفهم، وتسمح لهم هذه المهنة باستخدام هذه السمات لإنشاء مكتب أسنان دافئ وجذاب لمرضاهم.

المستقبل الوظيفي

وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف خبراء صحة الأسنان بنسبة 6٪ بين عامي 2019 و2029، وهو أسرع من متوسط النمو المتوقع لجميع المهن. أدى الارتباط بين صحة الفم والصحة العامة إلى زيادة توافر خدمات رعاية الأسنان.

(5) معالج فيزيائي

العلاج الطبيعي، يمكن أن يستخدم هؤلاء الأفراد التعاطف لهم للتواصل مع المرضى وعلاقات البناء. كما تساعد على إنشاء أهداف يمكن التحكم فيها ويمكن لمرضاهم تحقيقها ليصبحوا أكثر صحة.

المستقبل الوظيفي

إن النظرة المستقبلية للمعالجين الفيزيائيين واعدة للغاية، حيث يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا بنسبة 18٪ لهذه الوظائف من 2019-2029. تتزايد الحاجة إلى المعالجين الفيزيائيين لمعالجة مشاكل التنقل والحالات الصحية المزمنة في شيخوخة سكان طفرة المواليد.

(6) مدير تسويق

غالبا ما تصنع شخصيات المسلي مديري تسويق رائعين بسبب مرونتهم وقدرتهم على الاستجابة للبيئات الديناميكية لتحقيق نتائج إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، تساعدهم البراغماتية في التوصل إلى استراتيجيات فعالة لحملات التسويق، يعمل مديرو التسويق مع العديد من الإدارات لتحليل الأسواق وتطوير العقود ووضع المعايير المالية.

المستقبل الوظيفي

أصبح الإعلان المستند إلى الإنترنت ذا أهمية متزايدة للشركات، والحاجة إلى توظيف المزيد من مديري التسويق تتزايد باستمرار. تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، نموا بنسبة 7 ٪ لمديري الإعلانات والترويج والتسويق بين عامي 2019 و2029.

(7) ريادي

نظرا لكونهم أشخاصا متحمسين ومغامرين، يوفر هذا المسار الوظيفي فرصة خاصة لتكون مبدعا ومرنا كما تريد. يمكن أن يكون تركيزهم أحد الأصول في قيادة أعمالهم والوصول إلى العملاء.

المستقبل الوظيفي

يشغل العديد من رواد الأعمال مناصب تنفيذية في أعمالهم. وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن يشهد كبار المديرين التنفيذيين نموا في الوظائف بنسبة 4٪ بين عامي 2019 و2029. توفر مجموعة متنوعة من الوظائف والأدوار التي يمكن لرائد الأعمال اتباعها العديد من الخيارات ومجموعة واسعة من الرواتب.

(8) طاه

يمكن للطهاة الاستفادة من انبساطهم وإبداعهم وحبهم للعمل مع الناس لصالحهم. كونك رئيس المطبخ يفسح المجال لمهارات القيادة الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجو سريع الخطى للمطبخ هو فرصة رائعة لتوجيه مهاراتهم في حل المشكلات لإنتاج قوائم تجذب عملائهم.

المستقبل الوظيفي

تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا بنسبة 6 ٪ للطهاة والطهاة الرئيسيين بين عامي 2019 و2029. أدى الطلب على الأطباق عالية الجودة والخيارات الصحية من العملاء إلى زيادة عدد افتتاح المطاعم.

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• الممثل

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• مدرب اللياقة البدنية

• مضيفة طيران

• مصمم داخلي

• التخطيط للأحداث والفعاليات

• مبيعات

• تخطيط الرحلات

• المرشدون السياحيون

• المسرح