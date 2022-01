«تأكد».. تطبيق سعودي حاصل على جوائز دولية

الرياض - محمد عبدالله - يهدف تطبيق «تأكد»، الذي قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإطلاقه في العام 2016م، باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي «IOS» أو«ANDROID» إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة" على أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، و غسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات.

ويظهر التطبيق الذي يُمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين عدة اختيارات رئيسية، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك القابل للتحلل).

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج، وهنا تنقسم البلاغات إلى قسمين، الأول: بلاغات تخص كفاءة الطاقة ويتم تحويل المستهلك فيها إلى "بلاغ تجاري" لدى وزارة التجارة، والثاني: بلاغات تخص علامة الجودة والبلاستيك القابل لتحلل، ويتم تحويل المستهلك إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويتم تطبيق الإجراءات النظامية بالمنتجات المخالفة.

يذكر أن تطبيق "تأكد" يُشرف على تطويره وإدارته وتحديثه فريق من المطورين السعوديين، ويعمل الفريق حالياً على إضافة اللغة الإنجليزية للتطبيق ليصل إلى أكبر عدد من المستهلكين ليساعدهم على التحقق والمقارنة للمنتجات الأعلى كفاءة، وكذلك ضبط المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية من خلال الإبلاغ عنها.

الجدير بالذكر أن تطبيق "تأكد" الذي تجاوزت تحميلاته من متجري (IOS) و(ANDROID ) (1.8) مليون تحميل، قد حقق في شهر مايو الماضي جائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة.

وتأتي الجائزة كنتاج للتعاون والتكامل المثمر بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة الشريك الاستراتيجي للهيئة في هذا المجال، وتعكس جهود المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز سبل الحفاظ على البيئة ورفع مستويات كفاءة الطاقة واستخداماتها، وتمكين المستهلك من المشاركة الفعّالة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.

كما حقق تطبيق "تأكد" في عام 2018 جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الهاتف المحمول (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) في مدينة دبي.

اقرأ أيضًا:

550 ألف مستفيد من خدمات مراكز «تأكد» في القصيم