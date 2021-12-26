جراح سعودي ينجح في استئصال ورم من قلب جنين بـ«رحم أمه»

الرياض - محمد عبدالله - كشف الجراح السعودي هاني نجم تفاصيل جراحة إزالة ورم تسبب في الضغط على الجانب الأيسر من قلب جنين في بداية الشهر السابع من الحمل.

وقال نجم خلال مداخلة هاتفية في برنامج سيدتي المُذاع على فضائية روتانا خليجية، إن الجنين تم تشخيصه في نهاية الشهر الرابع من الحمل وبعد ذلك، تم عرضه عليّ وتم اكتشاف وجود ورم ملتصق بالقلب، مما يُسبب هبوطًا في القلب لدى الجنين.

وتابع الجراح السعودي: بعد اكتشاف المرض في قلب الجنين وبدء عوارض فشل القلب، تمت ملاحظة أن الجنين لن يكمل الحمل، لذا تم تشكيل فريق طبي بالولايات المتحدة، مكّون من طبيب تخدير، أطباء النساء والولادة، وأطباء أطفال وجراحة قلب الأطفال لمناقشة الحالة.

وأشار نجم إلى أن العملية الجراحية تمت بعدة مراحل، أولها تخدير الأم وفتح البطن ثم الرحم، لافتًا إلى أن الجنين لم يخرج كاملًا من الرحم بل تم إخراج يديه ووضع مغذٍ بها، بعدها تم فتح صدره وإزالة الرحم وكانت الخطوة الأخيرة إعادته إلى رحم والدته مرة أخرى.

وتابع: جلست الأم 4 أيام بالمستشفى لمراقبة حالة الجنين، ثم غادرت وعادت لتضع جنينها، لافتًا إلى أنه يبلغ الآن 4 شهور بصحة جيدة.

اقرأ أيضًا:

توضيح من الصحة حول شفافية الأرقام اليومية لإصابات كورونا