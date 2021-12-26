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توضيح من الصحة حول شفافية الأرقام اليومية لإصابات كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إنه فيما يتعلق بالتصنيفات الدولية فهناك تصنيفات صدرت ولله الحمد، صنفت المملكة ضمن الدول الأكثر أمانا للسفر إليها، وهناك دول صنفت المملكة ضمن أكثر الدول في معدل التعافي من الجائحة، والتعامل الأمثل مع الجائحة.

وأضاف العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي لمؤتمر الصحة، أنه فيما يتعلق بالشفافية، فإن المملكة ولله الحمد تعلن أرقامها بكل شفافية وبشكل دائم ومستمر، وإذا نزلت أرقام الإصابات نعلنها، وإذا ارتفعت الأرقام نعلنها كذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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