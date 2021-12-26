«التجارة» تُلزم المجمعات والمنشآت الكبرى بإجراءات للوقاية من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة التجارة، أنه تم إلزام المجمعات والمراكز التجارية والمنشآت الكبرى بمسح باركود التحقق الآلي عند المداخل، وتخصيص مراقبين لضمان مسح المتسوقين للباركود عند المداخل.

وشددت وزارة التجارة، اليوم الأحد، على أن المنشآت التجارية والمستهلكين هم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (389) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (124) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (540,868) حالة ولله الحمد.