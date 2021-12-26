التحالف: سنسقط الحصانة عن أي عين مدني يستخدمه الحوثي لشن هجمات

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، إننا سنسقط الحصانة عن أي عين مدني يستخدمه الحوثي لشن هجمات.

وتابع المالكي، خلال مؤتمر صحفي للتحالف، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، وتوجد أدلة على استخدام ميليشيا الحوثي للمطار لأغراض عسكري.

وواصل: أن ميليشيا الحوثي منعت التصاريح لهبوط طائرات الأمم المتحدة.

وأكمل، أن 100 زورق تم إطلاقها من جانب ميليشيا الحوثي ودمرها التحالف، قائلا: لدينا القدرة للرد على عبث ميليشيا الحوثي ولدينا أيضا نفس طويل.

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