بالأرقام.. أعلى المدن إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت الرياض أعلى المدن بإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بـ122 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تليها جدة بـ81 حالة، ثم مكة المكرمة بـ76 حالة، ثم المدينة المنورة بـ14 حالة، ثم الخبر 11 حالة، تلتها الهفوف بـ10 حالات، وذلك وفقًا لما أعلنته إحصاءات وزارة الصحة لإصابات كورونا اليومية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (389) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (124) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (540,868) حالة ولله الحمد.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.

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