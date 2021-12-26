«مسام» ينتزع 2.231 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر، من انتزاع 2.231 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و1.399 لغمًا مضادًا للدبابات، و801 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

ففي محافظة عدن تم نزع 376 لغمًا مضادًا للدبابات و137 ذخيرة غير متفجرة و15 عبوة ناسفة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكّن فريق "مسام" من نزع 302 لغمًا مضادًا للدبابات، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع استطاع الفريق من نزع ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة جرى نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و480 لغمًا مضادًا للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة، وفي عزلة كرش بمحافظة لحج تم نزع 13 لغمًا مضادًا للدبابات.

كما تمكّن فريق «مسام» من نزع 279 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية البقع بمحافظة صعدة، ونزع 365 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز استطاع فريق «مسام» من نزع لغم مضاد للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوازعية، ونزع 24 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين بمديرية المخاء، ونزع 115 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية موزع، و5 ألغام مضادة للأفراد و77 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر ديسمبر إلى 8.059 لغمًا، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 298 ألفًا و412 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمساهمة لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.

اقرأ أيضًا:

تجمع مكة المكرمة الصحي ينفذ أول مشروع ممارسة مبني على البراهين