التحالف: مقتل أكثر من 30 ألفًا من الحوثيين منذ مطلع العام

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، إن أكثر من 30 ألفًا من الحوثيين قتلوا منذ مطلع العام.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، وتوجد أدلة على استخدام ميليشيا الحوثي للمطار لأغراض عسكرية.

وعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، مخطط انتهاكات ميليشيا الحوثي باستخدام مطار صنعاء لإطلاق طائرات مسيرة.

وتابع: إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، وتوجد أدلة على استخدام ميليشيا الحوثي للمطار لأغراض عسكرية.

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بالفيديو.. التحالف يعرض انتهاكات ميليشيا الحوثي باستخدام مطار صنعاء لإطلاق طائرات مسيرة