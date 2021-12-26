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متحدث التجارة: الدخول للمتاجر والمطاعم والمقاهي لـ«مكتملي التحصين» بدءاً من هذا الموعد

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الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين أنه بعد 36 يومًا وبالتحديد في 1 فبراير سيكون الدخول للمنشآت والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي، مقتصراً على مكتملي التحصين، وهم الحاصلون على الجرعة التنشيطية الثالثة.

وأضاف الحسين، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات "أن ذلك لا يشمل الأطفال والفئات المستثناة كما يظهر في تطبيق توكلنا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (389) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (124) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (540,868) حالة ولله الحمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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