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التحالف يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي وحرس إيران الثوري في اليمن

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الرياض - محمد عبدالله - عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أدلة على تورط حزب الله الإرهابي وحرس إيران الثوري في اليمن. 

وكشف التحالف خلال مؤتمر اليوم الأحد عن ظهور عناصر  من حزب الله أثناء قيامها بتدريب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات. 

وواصل المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن حزب الله الإرهابي يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في واليمن.

وأكمل، أن حزب الله سرطان في لبنان أثر على اللبنانيين بالدرجة الأولى، وقد امتد نشاطه إلى خارج لبنان. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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