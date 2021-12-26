التحالف يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي وحرس إيران الثوري في اليمن

الرياض - محمد عبدالله - عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أدلة على تورط حزب الله الإرهابي وحرس إيران الثوري في اليمن.

وكشف التحالف خلال مؤتمر اليوم الأحد عن ظهور عناصر من حزب الله أثناء قيامها بتدريب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات.

وواصل المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن حزب الله الإرهابي يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

وأكمل، أن حزب الله سرطان في لبنان أثر على اللبنانيين بالدرجة الأولى، وقد امتد نشاطه إلى خارج لبنان.

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