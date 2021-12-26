بالفيديو.. التحالف يعرض انتهاكات ميليشيا الحوثي باستخدام  مطار صنعاء لإطلاق طائرات مسيرة

الرياض - محمد عبدالله - عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، مخطط انتهاكات ميليشيا الحوثي باستخدام مطار صنعاء لإطلاق طائرات مسيرة.

إننا سنسقط الحصانة عن أي عين مدني يستخدمه الحوثي لشن هجمات.

وتابع المالكي، خلال مؤتمر صحفي للتحالف، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، وتوجد أدلة على استخدام ميليشيا الحوثي للمطار لأغراض عسكري.

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