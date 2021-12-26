الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، نعلم أماكن وجود قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي، أن القيادات الإرهابية الحوثية، عليها أن تعلم أننا نستطيع الوصول إليهم و«عليهم أن يعدوا الأنفاس والخطوات في تحركاتهم» سواء في شوارع صنعاء أو في مقار اجتماعاتهم، محذرا إياهم بأن «المدنيين في المملكة العربية السعودية خط أحمر».

وتابع: إن الحوثيين لا يعلمون أنهم مخترقون «حتى لو استخدموا الألياف البصرية في اجتماعاتهم»، وذلك تحذير للعناصر الإرهابية من القيادات الحوثية، ولن يكون هناك أي تهاون (بشأن محاولة استهداف المدنيين).

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