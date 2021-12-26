العدل تفوز بجائزة الحوار الوطني عن مبادرة شمل

فازت وزارة العدل ممثلة في مبادرة "شمل" التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بجائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة 57 جهة. وتستند جائزة الحوار الوطني التي أعلن عن نتائجها الأربعاء الماضي، إلى 4 مرتكزات مستمدة من القيم الدينية والعربية ‏المشـتركة التي يقتبس منها المجتمع ثقافته، وعاداته الأصيلة، وتمثل أنموذجاً ‏إيجابياً لتعزيز قيم التسامح والتعايش ‏والتلاحم، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع ‏المجالات، وتحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030.

وفيما يتعلق بـ"شمل" فتهدف إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وخلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، إضافة إلى تحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

وبلغ إجمالي عدد مراكز شمل 55 مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة، كما قدمت المراكز أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.

وتحتضن المراكز 18482 طفلاً يتلقون العناية الكاملة والتهيئة النفسية اللازمة، حيث تقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال)، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم (المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم للوالدين)؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.