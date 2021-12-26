شكرا لقرائتكم خبر عن بتنفيذ دقيق.. اختتام مناورات «الجاهزية القتالية» بين المملكة وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مناورات التمرين الثنائي (الجاهزية القتالية) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.

ويأتي ذلك ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط العسكرية ورفع الجاهزية القتالية، حيث تم تنفيذ سيناريو التمرين كما خطط له مسبقاً بمهارة ودقة عالية.