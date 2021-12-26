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بتنفيذ دقيق.. اختتام مناورات «الجاهزية القتالية» بين المملكة وأمريكا

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الدمام - شريف احمد - اختتمت مناورات التمرين الثنائي (الجاهزية القتالية) بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية، بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.

ويأتي ذلك ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط العسكرية ورفع الجاهزية القتالية، حيث تم تنفيذ سيناريو التمرين كما خطط له مسبقاً بمهارة ودقة عالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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