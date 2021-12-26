شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يدشن مبادرة «المعظمون لبيت الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، مبادرة (المعظمون لبيت الله), لتعزيز مكانة بيت الله الحرام وتعظيمه في نفوس قاصديه من مصلين ومعتمرين, وذلك بحضور وكيل مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، وعدد من القيادات في الرئاسة.

وتهدف المبادرة إلى تقوية مشاعر تعظيم بيت الله الحرام لدى العاملين بالمسجد الحرام والقاصدين من المصلين والمعتمرين، تحقيقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.

وأكد أهمية مبادرة تعظيم المسجد الحرام للموظفين والتي تنعكس على أدائهم وعملهم في خدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام، بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- في توفير بيئة تعبدية تُعين قاصدي الحرمين الشريفين على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد الشيخ السديس بالعمل المبذول من الجميع وما يبذلونه من جهود ملموسة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها لله – وأهمية دور الرئاسة في إبراز هذه الخدمات الجليلة لقاصدي المسجد الحرام.