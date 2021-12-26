الشرقية سابعاً.. 1880 مخالفة للاحترازات خلال أسبوع بالمملكة

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ (10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ (1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، فمنطقة نجران بـ (0).

امير السيد

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