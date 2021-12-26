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الشرقية سابعاً.. 1880 مخالفة للاحترازات خلال أسبوع بالمملكة

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الدمام - شريف احمد - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15 / 5 / 1443هـ حتى 21 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ (10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ (1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، فمنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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