شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 130 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة 61 ألف م2 حفر الشوارع ومعالجة وضع (996) سيارة مهملة وتالفة

- معالجة وضع (7775) حاوية نظافة ودهان (333.124) متر طولي

- معالجة وضع (4289) من حواجز الحفريات و (2241) من أعمدة الإنارة

تابع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد 22/05/1443هـ، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات قياس الأسبوع العاشر للربع الرابع للعام الحالي 2021م، لإنجازات الأمانة والبلديات، والتي تهدف إلى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده بمقر الأمانة.

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة رفع إنتاجية الرصد الذي يظهر في مؤشرات تفعيل " راصد "، حاثّاً الجميع على المشاركة في الرصد، وتنشيط آلية العمل، مؤكداً أن كل موظف يعتبر " راصد "، وكل شخص يعتبر مراقب، وهذا هو الواجب على الجميع لتحقيق المسؤولية الوطنية والاجتماعية على كل فرد يمثل الأمانة، مشيراً إلى ضرورة متابعة كل ما يتم رصده وتسهيل العمل، وسرعة الإجراء لخدمة المواطن.

عقِب ذلك اطلع على عرض وكالة التعمير والمشاريع، لمؤشرات القياس الأسبوع العاشر للربع الرابع، لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، والتي تضمّنت معالجة (130.444) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة (16.424) متر طولي من الكتابات المشوهة، ومعالجة وضع (996) سيارة مهملة وتالفة، ومعالجة وضع (7775) حاوية نظافة، ودهان (333.124) متر طولي من الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة وضع (4289) من حواجز الحفريات، وصيانة (61.706) متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة (2241) من أعمدة الإنارة، ومعالجة (49.095) متر طولي من الأرصفة المتهالكة.

بعدها اطّلع على عرض خطة معالجة التشوه البصري، لبلدية محافظة الجبيل، وبلدية الصرار، وبلدية القليب، وتضمّنت معالجات مخلفات البناء والهدم، والكتابات المشوهة للجدران، وإزالة السيارات التالفة، بالإضافة لمعالجة وضع الحاويات، ودهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

بعد ذلك اطّلع معاليه على تحديثات نظام المعاملات الإلكتروني الذي تضمن إحصائية التدريب على نظام المعاملات لكافة الوكالات والإدارات والبلديات، وإحصائيات نظام المعاملات في الأمانة خلال الأسبوع الماضي والحالي.