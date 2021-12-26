شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الأحساء» تستعرض أفضل الممارسات للمحافظة على التراث العمراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تعزيز الشراكات التكاملية للقطاعات المعنية في المحافظة على التراث العمراني

- يشارك عدد من المتخصصين بالمملكة بهدف توفير بيئة لتبادل الخبرات والتقنيات

- إعادة توظيف المباني التُراثية في المنطقة الشرقية والتجديد الحضري

نظمت أمانة محافظة الأحساء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين اليوم، ورشة عمل بعنوان "المحافظة على التراث العمراني"، بمشاركة عدد من المتخصصين بالمملكة، بهدف توفير بيئة لتبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات في المحافظة على التراث العمراني واستثماره، وتعزيز الشراكات التكاملية للقطاعات المعنية في المحافظة على التراث العمراني والموروث التاريخي.

وناقشت الورشة عددًا من المحاور تمثلت في: أفكار المحافظة على التراث العمراني بوسط الهفوف التاريخي، وديناميكية التراث العمراني، وتأهيل وإعادة توظيف المباني التُراثية في المنطقة الشرقية، والتجديد الحضري لأحياء المدن القديمة وسط الهفوف التاريخي "أنموذجاً"، وإشكالات الملكية في وسط الهفوف التاريخي، وتحديات في التوثيق المعماري والهندسي للمباني التاريخية.

كما تناولت المبادئ التوجيهية للتسجيل في منظمة اليونسكو العالمية "معايير إدراج واحة الأحساء ومشهد ثقافي متطور"، ومواقع التراث العمراني بالأحساء المسجلة في قائمة التراث العالمي، والنسيج العمراني لمدينة المبرز التاريخية، إضافةً إلى ندوة بعنوان "مستقبل الحفاظ على التراث العمراني في الأحساء الفرص والتحديات والحلول".

وأكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أهمية المحافظة على التراث العمراني، والتعريف به وحمايته، ودور التراث في حياة الشعوب كجزء لا يتجزأ من المجتمعات الإنسانية، والهوية الحقيقية.