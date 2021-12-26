شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات الإرهاب.. «التحالف» يكشف أدلة تورط حزب الله باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، ‏ان إيران تنشر فكرها الطائفي في اليمن وبعض دول المنطقة كسوريا والعراق وذلك لأجل تدمير تلك الدول.

وبين أن ‏الحرب في اليمن هي حرب الرجال لتطهير اليمن من طهران وميليشياته، كما أنها حرب السلم مع الدمار، مؤكدا ‏بأن المملكة والخليج ليس لها مصالح سوى إعادة السلام باليمن.

وقال، في عام 2019 تم التفاوض مع الحوثيين في عدد من المحافظات، في هذه الفترة لم يقم التحالف بأي عملية عسكرية في تلك المحافظات، ولكن الحوثيين اتخذوا في هذه الفترة لعمل ورش الطيارات بدون طيار واتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

وذكر المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد بالرياض اليوم، إن المليشات لاتسعى للسلام وقدمت المملكة مبادرة في عام 2021 ولكن هذه المليشيات رفضت كافة الجهود للسلام، فيما لاتزال المبادرة موجودة ولكن هناك جهات خارجية هي من يملي على المليشيات قراراتهم.

وأضاف، "نحن نعلم بوجود تلك الجهات في اليمن، وكافة شعب اليمن وشيوخ القبائل في اليمن قدموا أرواحهم لحماية الوطن من براثن تلك المليشيات، نحن لدينا قدرة على الرد على تلك المليشيات ولكن نعمل بالنفس الطويل وضبط النفس".

وعرض المالكي عدد من الأدلة التي تثبت تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مطار صنعاء الدولي إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين في المملكة وبعض المناطق اليمنية، وتورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة.