دون الصفر.. هذه المدن تسجل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مدن المملكة التي سجلت أقل درجات حرارة، اليوم الأحد.

وسجلت محافظة القريات شمال المملكة، درحة حرارة (-1) مئوية، وتلتها محافظة طريف بدرجة حرارة مماثلة، لتكونا بذلك أدنى درجتي حرارة مسجلتان في المملكة اليوم، بدرجات حرارة ما دون الصفر مئوية.

وتضمنت قائمة المدن الأقل حرارة، مدينة "تبوك"، والتي سجلت 3 درجات مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في حائل 5 مئوية، وذلك بحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد.

كان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن بدء أجواء شتوية ماطرة في عدد من المناطق داخل المملكة، وهذا بدءًا من الثلاثاء المقبل.

وحدَّد المركز، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، المناطق التي ستشهد هذه الأجواء، وهي: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل.

ونوه المركز بأن مزيدًا من التفاصيل سيتم الإعلان عنها خلال تقرير لاحق.

جدير بالذكر، أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره اليوم الأحد، توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

في حين، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية حسب توقع لطقس اليوم.

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