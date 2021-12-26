التحالف: الحوثيون أطلقوا 851 طائرة مسيرة و430 صاروخًا باليستيًا باتجاه المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، إننا أعطينا الفرصة للميليشيات الحوثية، بينما فسرت ذلك على أنه حالة من الضعف وبدأت استهداف المدنيين

وأردف المالكي، خلال مؤتمر صحفي للتحالف، أن 851 طائرة مسيرة، و430 صاروخًا باليستيا أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة، واستخدمت مطار صنعاء لاستهداف المدنيين فيها.

وأضاف المالكي، أنَّ محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني. كما أن الميليشيا ترتهن إلى إملاءات حرس إيران الثوري.

وأكمل، أن لدينا القدرة على التصدي لمحاولات الميليشيات الحوثية، وساهمنا في تحقيق الأمن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب، مشيرًا إلى ميليشيا الحوثي فسرت صبرنا الاستراتيجي بطريقة خاطئة.

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