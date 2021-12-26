تجمع مكة المكرمة الصحي ينفذ أول مشروع ممارسة مبني على البراهين

الرياض - محمد عبدالله - ضمن مبادرات التحول المؤسسي، نفذ تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلاً بمدينة الملك عبدالله الطبية الادارة التنفيذية للتمريض معرضا لأبحاث التمريض بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور دلشاد علي عباس، ونائب المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور علي الاحمري والرئيس التنفيذي للتمريض بالتجمع د. الهام العتيق وعدد من القيادات الطبية.

أكد الرئيس التنفيذي د. دلشاد علي عباس، أن أسلوب الممارسات المبني على البراهين من أولويات المشاريع لمبادرات التحول للتمريض المتميز في تجمع مكة المكرمة الصحي لاتخاذ قرارات الجودة وسلامة المرضى وتقديم الرعاية التمريضية بناءً على الخبرة السريرية الشخصية جنبًا إلى جنب مع أحدث الأبحاث ذات الصلة المتاحة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين الرعاية التمريضية وصحة وسلامة المرضى مع توفير الرعاية بطريقة فعالة من حيث التكلفة لتحسين النتائج لكل من المريض ونظام الرعاية الصحية، وهي عملية تأسست على جمع وتفسير وتقييم ودمج البحوث الصالحة والمهمة سريريًا والقابلة للتطبيق.

الجدير بالذكر أن المعرض اشتمل على ٩ ابحاث تم المشاركة بها وقد فازت ثلاثة أبحاث وتم تكريمهم في مسابقة داخلية بتحكيم من أعضاء هيئة التدريس من جامعة أم القرى بحضور عميدة كلية التمريض الدكتورة فاطمة السلمي حيث فاز بالمركز الأول بحث بعنوان : تأثير تنفيذ حزمة صيانة القسطرة الوريدية المركزية على معدل الإصابة بالعدوى المصحوب بالقسطرة الوريدية المركزية في وحدة العناية المركزة.

وجاء بالمركز الثاني بحث بعنوان: تأثير برنامج التدريس المساعد بالوسائط المتعددة في الوعي بالمعرفة والسلوك والممارسة حول الوقاية من الأمراض المعدية بين حجاج الهند بمكة المكرمة، وجاء بالمركز الثالث بحث: حول الرعاية التمريضية المفقودة على مستوى مستشفيات مكة المكرمة.‎