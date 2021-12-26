العميد المالكي: ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، إن ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيًا، وكان حسن إيرلو (سفير إيران لدى الحوثيين) يقود كافة العمليات العسكرية في مأرب.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي للتحالف: إننا نعلم أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل، والحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان.

وأكمل، لقد تعاملنا إيجابيا في نهاية العام 2019 ، مع بعض المؤشرات الإيجابية، وخلال تلك الفترة لم يقم التحالف بأي عمليات استهداف للمدن التي توجد فيها الميليشيات لبناء الثقة بين الأشقاء اليمنيين، ولكن بدأت الميليشيات تحرك قواتها العسكرية إلى جبهات أخرى وتحديدا في محافظة الجوف وسيطرت على مركز المحافظة، ثم حركت قواتها إلى محافظة مأرب.

وتابع: إن الميليشيات اتخذت المناطق المدنية كورش لتصنيع الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار (داخل أحياء سكنية)، كل ذلك يؤكد أن الميليشيات لا تسعى للسلام.

وأكمل: ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران، التي زرعت خلايا تخريبية لتدمير الدول العربية، عبر مشروع طهران التدميري.

وتابع المالكي، أن الحوثيين يقاتلون بفكر طائفي بالدرجة الأولى، فيما يقاتل اليمنيون للوصول إلى حل سياسي شامل بينما رفضت الميليشيات ذلك.

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