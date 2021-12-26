نجل شهيدِ المقذوف الحوثي في صامطة يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده

الرياض - محمد عبدالله - أكد نايف ابن الشهيد حسين الذرحاني، الذي وافته المنية بمقذوف حوثي جراء القصف على محافظة صامطة أن موقف القيادة السعودية معهم في مصابهم لم يُشعرهم بالغربة أبدًا؛ خصوصًا نقْلَ تعازي خادم الحرمين الشريفين لهم.

وروى نايف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الذي يبلغ من العمر 63 عامًا قائلًا: قضى والدي 4 عقود وهو يعمل في إحدى البناشر بمحافظة صامطة؛ وذلك ليؤمّن حياة كريمة لأبنائه الـ16 الذين يتواجدون ببلدتهم بيافع اليمنية، وبعد تقدمه في السن أحب أن يعمل أبناؤه معه في البنشر؛ فجلب ثلاثة منهم".

وتابع "وعند نزول المقذوف كان والدي جالسًا أمام البنشر يشرف على العمال المتواجدين، ولقي حتفه فورًا", مضيفًا أنه تَقرر الصلاة على والده عصر اليوم الأحد ودفنه بمحافظة صامطة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات التحالف تسجيل حالتي وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني، جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات في صامطة بمنطقة جازان.

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